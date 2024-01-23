Туристов повезут на Филиппины из Иркутска
С 6 марта авиакомпания «ИрАэро» начнет летать из Иркутска в Манилу на Филиппины с технической посадкой в Китае для дозаправки. Билеты уже появились в продаже, сообщает пресс-служба перевозчика.
Вылеты рейсов IO 4271/4272 запланированы на самолетах SSJ 100 раз в неделю, по средам. Суперджет будет отправляться из Иркутска в 22:00 по местному времени, время в пути на курорт займет 8 ч 20 мин., из них час уйдет на промежуточную остановку в Шицзячжуане. В Манилу пассажиров привезут в четверг к 06:20 утра. Обратные рейсы заявлены по четвергам в 07:25. Полет до Иркутска продлится на 40 мин. короче.
Стоимость билета в одну сторону, по данным сайта авиакомпании, начинается от 37 тыс. руб. Перелет round trip с 6 по 14 марта обойдется как минимум в 73 тыс. руб.
Полетная программа анонсирована пока до конца мая. Вопрос о ее дальнейшем продлении на лето авиакомпания решит позднее.
«Это связано с риском плохой загрузки лайнеров в низкий сезон», – пояснил заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов.
Об открытии рейсов в Манилу из Иркутска в авиакомпании заявили 16 января. С авиавластями Китая была согласована промежуточная посадка. Перевозчик сообщил, что готов в дальнейшем увеличить периодичность вылетов, если маршрут будет пользоваться повышенным спросом. Однако прогнозировать объем трафика по этому направлению сложно.
Ранее, летом 2023 года, разрешения Росавиации для вылетов на Филиппины из Москвы получил «Аэрофлот»: допуски даны для 7 еженедельных рейсов в Манилу и на остров Себу. Однако в зимнем расписании авиакомпания не воспользовалась этим разрешением.