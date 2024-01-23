Туристов повезут на Филиппины из Иркутска

С 6 марта авиакомпания «ИрАэро» начнет летать из Иркутска в Манилу на Филиппины с технической посадкой в Китае для дозаправки. Билеты уже появились в продаже, сообщает пресс-служба перевозчика.

© tourdom.ru

Вылеты рейсов IO 4271/4272 запланированы на самолетах SSJ 100 раз в неделю, по средам. Суперджет будет отправляться из Иркутска в 22:00 по местному времени, время в пути на курорт займет 8 ч 20 мин., из них час уйдет на промежуточную остановку в Шицзячжуане. В Манилу пассажиров привезут в четверг к 06:20 утра. Обратные рейсы заявлены по четвергам в 07:25. Полет до Иркутска продлится на 40 мин. короче.

Стоимость билета в одну сторону, по данным сайта авиакомпании, начинается от 37 тыс. руб. Перелет round trip с 6 по 14 марта обойдется как минимум в 73 тыс. руб.

Полетная программа анонсирована пока до конца мая. Вопрос о ее дальнейшем продлении на лето авиакомпания решит позднее.

«Это связано с риском плохой загрузки лайнеров в низкий сезон», – пояснил заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Об открытии рейсов в Манилу из Иркутска в авиакомпании заявили 16 января. С авиавластями Китая была согласована промежуточная посадка. Перевозчик сообщил, что готов в дальнейшем увеличить периодичность вылетов, если маршрут будет пользоваться повышенным спросом. Однако прогнозировать объем трафика по этому направлению сложно.