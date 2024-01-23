Россиянам раскрыли нюанс посещения главной достопримечательности Стамбула

Не забывайте, что Айя-София (главная достопримечательность Стамбула) — мечеть. В мечеть нужно правильно одеваться. Вас не пустят в шортах, коротких юбках, учитывайте. У женщин должны быть прикрыты колени, [нужно] надеть платок. Но если вдруг вы как-то не так одеты, рядом есть магазинчики, где можно приобрести элементы одежды, — предупредила Ансталь.

Накануне она рассказала, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал о возросшем интересе россиян к экотуризму. По его словам, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. Самыми популярными направлениями в России являются Карелия, Байкал и Мурманская область. Он отметил, что все больше людей интересуются так называемым приключенческим туризмом, который подразумевает не только посещение природных достопримечательностей, но и различные физические активности на фоне погружения в новую культурную среду.