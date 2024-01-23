Турагент: выгодный период для отпуска — после майских праздников

«В декабре 2023 года самый дешевый тур стоил в районе 45-50 тысяч рублей на двоих. Это были путевки в Египет или ОАЭ из Москвы или Екатеринбурга с завтраками. В мае прошлого года можно было улететь в Турцию за 35-40 тысяч по системе „Все включено“. С вылетом из Перми такие путевки стоили в районе 50-60 тысяч на двоих», — отметила Алина Балыбердина.