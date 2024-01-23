Россиянка описала союз с новозеландскими мужчинами фразой «сказка существует»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и назвала три преимущества отношений с местными мужчинами. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Знаете, живя в Новой Зеландии, я поняла, что сказка в союзе с мужчиной все-таки существует», — такой фразой описала путешественница свои впечатления о новозеландцах.

Во-первых, она отметила, что мужчины в Новой Зеландии привыкли самостоятельно вести домашнее хозяйство. По словам Ершовой, они прекрасно готовят, моют посуду, воспитывают детей и при этом работают на основной работе.

«Им не нужно предлагать чай или бутерброды, щи-борщи. Они к такому не привыкли», — поделилась блогерша.

Вторая особенность новозеландских мужчин, на которую обратила внимание россиянка, — их прекрасный внешний вид. Они активно занимаются физическими нагрузками, катаются на велосипеде и серфинге, ходят по горам и плавают, пояснила Ершова.

«Девочки, это не мужчины, это просто подтянутая во всех смыслах находка какая-то!» — восхитилась автор публикации.

Кроме того, она написала, что новозеландцы обладают хорошим чувством юмора, не стесняются веселить семью и друзей и постоянно улыбаются.