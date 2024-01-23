Жителей казахского города попросили покинуть дома из-за землетрясения

Жителей казахского города Алма-Аты попросили покинуть дома из-за землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный департамент ЧС.

Как указали власти, 23 января было зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана. Магнитуда земных колебаний составила 6,7 балла.

«Просим всех соблюдать и спокойствие и в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения», — говорится в сообщении.