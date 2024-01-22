Спрос на летний отдых в Абхазии вырос в несколько раз

Россияне уже в январе начали активно бронировать отели в Абхазии на предстоящее лето. Как сообщают крупные отечественные туроператоры, спрос на туры в соседнюю республику в высокий сезон у них вырос в пять - шесть раз. Корреспондент "РГ" выяснила, с чем связан такой резкий скачок и о чем нужно помнить туристам, чтобы их отдых оказался комфортным и беспроблемным.

Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, спрос на отдых в Абхазии в грядущем сезоне неоднородный. У нескольких туроператоров динамика действительно такая, но в среднем он подскочил на 50 процентов, в то время как цены поднялись на 20 процентов. "Прошлым летом сутки в трехзвездочном абхазском отеле на одного человека стоили 2,5 тысячи рублей, а сейчас - 2950. То есть проживание в течение 10 дней обойдется в 30 тысяч рублей плюс проезд 10-20 тысяч. На наш взгляд, в Абхазии есть признаки дефицита номерного фонда, поэтому в прошлом году в июне - июле туристы уже практически ничего не могли забронировать". В свою очередь директор сочинской компании-туроператора Бэлла Тарасова добавила, что в прошлом году многие туристы столкнулись с отсутствием мест в Абхазии уже в преддверии сезона, так как комфортный номерной фонд в республике ограничен.

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Ромашкин уточнил, что основные продажи летних туров в Абхазию начнутся в феврале и марте. В министерстве туризма республики отметили, что глубина продаж уже увеличилась в два раза, и сейчас туристы бронируют путевки даже на сентябрь. "В начале ноября у нас открылось раннее бронирование Абхазии, и оно стало довольно успешным. Подготовка к летнему сезону тоже началась раньше, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Ежегодно Абхазия "распродается" на 100 процентов. Средняя стоимость тура на семь ночей на двоих с авиаперелетом сейчас составляет 80 тысяч рублей. Постоянные туристы и гости Абхазии знают, что бронировать следует заранее, так как многие объекты размещения имеют небольшой номерной фонд. Отели же в свою очередь в это время предоставляют выгодные спецпредложения".

Если воспользоваться ранним бронированием и купить путевку в январе или феврале, то ее стоимость может остаться на уровне прошлогодней

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина поясняет, спрос на отдых в республике действительно увеличился: "Открылись новые объекты, которые отвечают всем требованиям и запросам искушенных туристов. Но и в них мест может не хватить в разгар сезона. Многие туристы помнят, как летом сложно было найти места в отелях, да и цены стремительно росли. При раннем бронировании стоимость ниже. Тем, кто хочет отдохнуть по выгодной цене, необходимо определиться уже сейчас".

"В моем отеле последние три года с конца мая до начала сентября полная загрузка, - говорит местный отельер Баграт Авидзба. - В этом году цены на проживание выросли примерно на 25 процентов. Это связано с затратами на стройматериалы, которые сильно подорожали". Сейчас в топе спроса - Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум. В первую очередь бронируются отели среднего уровня с бассейнами, питанием "все включено" или "полным пансионом", а также с услугами аниматоров. Также увеличился спрос на номера, где может разместиться несколько человек. Также россияне на время летнего отпуска в Абхазии стали чаще интересоваться коттеджами. В одной из туркомпаний обратили внимание на рост спроса на отдых в Гудауте, где популярны экоотели, предлагающие питание по типу "шведский стол" и проживание в домиках с собственной территорией.

Председатель правления ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина рассказала, что в последние годы в Абхазии стали восстанавливать инфраструктуру за счет бюджетных средств, денег крупных корпораций и предпринимателей из России. Плюс еще и в том, что кроме туристического поезда "Сочи" к соседям запустили "Ласточку", так что выросла и транспортная доступность республики.

"Это сразу повысило спрос на отдых, - поделилась мнением эксперт. - Пока не все отели объявили летние цены, они появятся через семь - десять дней. Конечно, они вырастут на 15-20 процентов. Но если воспользоваться ранним бронированием и купить путевку в январе или феврале, то ее стоимость может остаться на уровне прошлогодней".

Рост спроса эксперты также связывают с тем, что растет количество возвратных туристов, которые приезжают в республику не только летом. "В межсезонье я выбрала отдых в Новом Афоне, хотя до этого в основном ездила летом в Гагру. В ноябре мы сняли дом на всю семью за 1,5 тысячи рублей в сутки", - рассказала жительница Новороссийска Екатерина Щетникова.