Рейсы в Таиланд в летнем сезоне: что планируют туроператоры

Авиакомпании и туроператоры уже заявляют о полетных планах по Таиланду на летний сезон. Редакция TourDom.ru собрала данные о рейсах на Пхукет, в Бангкок и Паттайю, выставленных на данный момент из российских городов.

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В частности, согласно расписанию, опубликованному на сайте Библио-Глобус, в летнем сезоне туроператор собирается продолжить тайскую программу в партнерстве с «Аэрофлотом». Например, в июньском графике указано пять рейсов в неделю из Москвы (Шереметьево) на Пхукет и три – в Бангкок.

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Доступны для бронирования туры в Таиланд с вылетом из других пунктов. Например, из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска в июне туроператор выставил по два рейса в неделю в Бангкок.

Программы из Екатеринбурга и Владивостока в тайскую столицу, по всей видимости, пока не продлены. По крайней мере, в системе бронирования туроператора на июньские даты они не указаны.

AZUR air запланировала вылеты в Таиланд летом-2024 из восьми аэропортов – Москвы (Внуково), Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, Томска и Барнаула. Туры с этим перелетом предлагают своим клиентам туроператоры Anex и «Интурист».

Для туристов из Томска рейсы в Таиланд станут в принципе первой перевозкой на зарубежный курорт после пандемии. Из города запланированы сразу две цепочки. Программа в Паттайю (аэропорт Утапао) начнется уже с 2 февраля, на Пхукет – с 4-го.

Жители Барнаула впервые в этом году полетят на Пхукет прямыми рейсами. Вылеты заявлены с 12 февраля с периодичностью раз в 12 дней.

Новыми пунктами тайской программы авиакомпании также станут Владивосток и Хабаровск: прямые рейсы в Паттайю из этих регионов откроются с 14 и 9 февраля соответственно и будут выполняться до окончания летнего сезона.

Несколько новых маршрутов перевозчик поставит с февраля, но не будет продлевать на лето. Это Паттайя (Утапао) и Пхукет из Новокузнецка, а также Паттайя из Благовещенска.

Туроператор «Пегас» с апреля собирается добавить к своей зимней тайской программе еще один город вылета – Южно-Сахалинск. Рейсы на Пхукет из этого пункта партнерская авиакомпания «Икар» начнет выполнять с 26 апреля. Boeing 777-200 будут возить туристов с периодичностью раз в 9–14 дней.

Действующие зимой-2023/2024 программы на Пхукет из семи российских городов – Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Иркутска – туроператор продлевает на все лето. Рейсы выполняет авиакомпания «Икар».

В марте-апреле из Москвы у «Пегаса» запланировано по два вылета в неделю на тайский остров, а с середины апреля периодичность сократится до одного. Рейсы из других российских аэропортов заявлены раз в 13–14 дней.