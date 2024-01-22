Цены для туристов на Бали пока повышать не будут

Власти провинции Бали откладывают анонсированное ранее повышение налогов для индустрии развлечений. Решение принято в связи с резкой критикой плана нововведений со стороны местного турбизнеса, сообщают индонезийские СМИ.

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Как пояснил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан, новая налоговая программа не учитывает в полной мере дифференцированности рынка, декларируя одинаковые условия для крупного и малого бизнеса. И если рестораны и клубы смогут платить в казну больше, то, например, частным семейным закусочным придется нелегко. Это также невыгодно и туристам, для которых повысятся цены, а выбор заведений сократится.

«Я думаю, нам следует пересмотреть налоговые новшества. Мы должны помнить и о многочисленных “мелких” предпринимателях», – добавил чиновник.

План повышения сборов отправят на доработку. На данный момент налоговая ставка для индустрии развлечений остается на уровне прежних 15%.

Тем не менее в целом местные власти не отказываются от идеи повышения сборов. В свою очередь, представители турбизнеса уже продумывают способы законного снижения налогового бремени. Более того, этого никто не скрывает: предприниматели открыто говорят, что будут искать юридические лазейки, чтобы платить как можно меньше. Заинтересованные стороны надеются, что такие шаги, вкупе с резонансной критикой нововведений, заставят власти смягчить планируемую налоговую политику.