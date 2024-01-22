Самое раннее бронирование: россияне планируют поездки за 351 день

В начале 2024 года путешественники уже успели купить авиабилеты с датой вылета в конце года, рассказали "РГ" в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". Самым заблаговременным бронированием стал перелет из Москвы в Бангкок на 27 декабря 2024 года. Билет куплен за 360 дней до вылета и обошелся в 35 007 рублей на одного пассажира в одну сторону.

Туристы из Москвы, которые планируют отпраздновать Новый 2025 год в Дубае, купили билеты за 351 день до вылета стоимостью в 56 949 рублей туда-обратно на одного человека.

Также пассажиры из Москвы заранее забронировали билеты в Шэньчжэнь, а глубина бронирования составила 350 дней. Билет на одного человека обошелся в 28 063 рубля в одну сторону.

Средняя глубина бронирования по зарубежным направлениям с начала января составила 47 дней. В прошлом году за аналогичный период пользователи приобретали авиабилеты в среднем за 44 дня до вылета.