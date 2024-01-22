Возобновление авиасообщения РФ с Вьетнамом усилит туробмены

Возобновление авиасообщения между Россией и Вьетнамом усилит деловые, туристические и гуманитарные обмены между странами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с делегацией Вьетнама.

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"Надеемся, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом, которое было прервано почти два года назад. Убежден, что это усилит деловые, туристические и гуманитарные обмены", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в пресс-службе правительства РФ.

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Первый рейс из Москвы в Хошимин запланирован на 31 января, его будет выполнять компания "Аэрофлот" на Boeing 777. Частота полетов составит два раза в неделю, напомнили в кабмине. Вице-премьер отметил, что для России сотрудничество с Вьетнамом является одним из ключевых приоритетов.

"Видим совпадение наших взглядов по актуальным глобальным и региональным проблемам. Продолжим тесное взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН. Мы также настроены на продолжение гуманитарных обменов, научных и образовательных контактов", - подчеркнул Чернышенко.

На встрече был отмечен рост товарооборота между странами в 2023 году, а также инициативы, направленные на укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между странами. Это в том числе научно-технические проекты, проекты в области нефтегазовых, ядерных технологий, автомобильной промышленности. Вице-премьер РФ добавил, что на протяжении всего 2023 года наблюдался интенсивный политический диалог руководства обеих стран, возросла активность межведомственного взаимодействия и российских субъектов с городами и провинциями республики.