Топ самых необычных законов в Дубае: видео
Дубай славится своим гостеприимством и радушием к туристам со всего мира. Однако стоит помнить, что здесь действуют довольно строгие законы и правила поведения в общественных местах. Незнающий их турист может с легкостью нарваться на весомый штраф.
Во избежание неприятных ситуаций важно знать основные нормы, принятые в Эмиратах. К примеру, в Дубае запрещено кормить бездомных животных – за это грозит штраф в 500 дирхам. Также нельзя есть и пить в общественном транспорте. Даже попить воды в метро обойдется в 100 дирхам.
Помимо этого, запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения на улице, оскорблять кого-либо, выбрасывать мусор не в отведенных местах – все это карается значительными штрафами.
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