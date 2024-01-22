Дубай славится своим гостеприимством и радушием к туристам со всего мира. Однако стоит помнить, что здесь действуют довольно строгие законы и правила поведения в общественных местах. Незнающий их турист может с легкостью нарваться на весомый штраф.

Во избежание неприятных ситуаций важно знать основные нормы, принятые в Эмиратах. К примеру, в Дубае запрещено кормить бездомных животных – за это грозит штраф в 500 дирхам. Также нельзя есть и пить в общественном транспорте. Даже попить воды в метро обойдется в 100 дирхам.