Пермяков предупредили о повышении цен на путевки в Турцию

«С 2024 года турецким отельерам не разрешают размещать туристов в квартирах и апартаментах. Проживать можно только в гостиницах. Это вызовет большой спрос на отели. Если в туризме повышается спрос, растет и цена. К лету стоимость путевок может вырасти более чем на 20%», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.