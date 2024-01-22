Забастовки в Европе: какие сбои в работе транспорта можно ожидать в январе

Для Европы забастовки являются обычным явлением, – таким образом сотрудники стараются добиться улучшения условий труда. Нередко они отказываются продолжать выполнять свою работу, чтобы обратить на себя внимание руководства или властей.

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Если вы, как турист, столкнулись с такой ситуацией во время своего путешествия и ваш перелет или переезд был отменен из-за забастовки пилота или машиниста поезда, знайте, что вы можете рассчитывать на компенсацию стоимости билета или на новый проездной документ.

Эксперты спрогнозировали, когда и какие забастовки возможны в ближайшее время:

Великобритания

В профсоюзе Aslef объявили о плавающем графике однодневных забастовок и отмены сверхурочных в период с 30 января по 5 февраля. Речь идет о поездах. Вероятнее всего проблема коснется таких операторов, как Avanti West Coast, CrossCountry, East Midlands Railway, West Midlands Trains, GTR, LNER, Southeastern, SWR, TransPennine.

Италия

В Италии на 24 января запланирована всеобщая забастовка общественного транспорта. Она продлится сутки. Ожидается, что это коснется трамваев, метро, автобусов регионального значения. То есть, вероятнее всего, проблема не затронет междугородние рейсы.

В этот же день планируется четырехчасовая забастовка авиадиспетчеров, с 13:00 до 17:00, что может сказаться на тех туристах, кто будет лететь в Италию или из нее 24 января.

Помимо этого, римские таксисты предупредили о запланированной паузе в работе в рамках забастовки на 24 часа с 23 января.

Германия

Машинисты поездов в Германии планируют забастовку практически на неделю. Они планируют остановить работу в 2:00 в среду 24 января и завершить в 18:00 в понедельник 29 января.