Почему туристам из арабских стран нравится Россия

Жители арабских стран в последнее время сильно изменили свое отношение к России и путешествиям в эту страну. Они все чаще большими группами приезжают в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Об этом рассказала член правления женского делового совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сурия Аль Авадхи.

«Арабы кардинально пересмотрели свои взгляды на Россию. Мощные политические и экономические связи России и Востока, преобразования в сфере культуры дали свои плоды. Арабский турист, ранее предпочитавший отдыхать в Европе или США, теперь покупает билеты в Россию. Мы поменяли свои туристические предпочтения. Россия – цивилизованная, безопасная страна, здесь живут люди с открытой душой», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

При этом Сурия Аль Авадхи отметила, что для арабских туристов удивительны российские погодные условия, потому что к морозам они не привыкли. Однако, по ее словам, в этом есть и плюсы – тур интереснее, когда страна, люди и погода совсем другие. Она также добавила, что развитию двустороннего туризма поспособствуют короткометражные ролики о достопримечательностях. В Турции, например, уже создали несколько таких телесериалов, которые увеличили турпоток в несколько раз. Также и россияне все больше интересуются поездками туда после просмотра турецких сериалов.