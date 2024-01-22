Почему туристам из арабских стран нравится Россия

Бизнес-леди из ОАЭ раскрыла, почему туристам арабского мира нравится Россия
Жители арабских стран в последнее время сильно изменили свое отношение к России и путешествиям в эту страну. Они все чаще большими группами приезжают в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Об этом рассказала член правления женского делового совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сурия Аль Авадхи.
«Арабы кардинально пересмотрели свои взгляды на Россию. Мощные политические и экономические связи России и Востока, преобразования в сфере культуры дали свои плоды. Арабский турист, ранее предпочитавший отдыхать в Европе или США, теперь покупает билеты в Россию. Мы поменяли свои туристические предпочтения. Россия – цивилизованная, безопасная страна, здесь живут люди с открытой душой», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
При этом Сурия Аль Авадхи отметила, что для арабских туристов удивительны российские погодные условия, потому что к морозам они не привыкли. Однако, по ее словам, в этом есть и плюсы – тур интереснее, когда страна, люди и погода совсем другие. Она также добавила, что развитию двустороннего туризма поспособствуют короткометражные ролики о достопримечательностях. В Турции, например, уже создали несколько таких телесериалов, которые увеличили турпоток в несколько раз. Также и россияне все больше интересуются поездками туда после просмотра турецких сериалов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что россиян все больше стали привлекать Мальдивы как направление для отдыха. Эксперты рассказали, что нужно знать перед тем, как купить путевку туда.