Таджикистан вошел в ТОП самых популярных стран у российских туристов

Среди российских путешественников одним из наиболее популярных направлений стал Таджикистан. Он вошел в пятерку предпочтений. Как сообщает агентство Спутник, в минувшем году на Таджикистан приходилось 7,3% от общего числа бронирований, которые совершали россияне.

Но самую большую популярность в прошлом году имела Армения. На нее пришлось больше всего бронирований. А про данным агентства, страны СНГ заняли все места в топ-5 по популярности авиарейсов среди жителей России. А вот доля бронирований в эти страны составила 12,2% от общего числа оформленных билетов.