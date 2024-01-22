Количество рейсов из Петербурга на Пхукет увеличат до трех в неделю

Начиная с 9 февраля количество прямых рейсов из Санкт-Петербурга на тайский остров Пхукет будет увеличено до трех в неделю, сообщает АБН.

В дополнение к уже имеющимся двум рейсам авиакомпания добавляет новый, который будет выполняться каждую пятницу. Таким образом, пассажиры смогут совершать три прямых рейса в неделю из Пулково – по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратный рейс из Международного аэропорта Пхукета будет доступен во вторник, пятницу и субботу.