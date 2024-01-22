Турэксперт назвала популярные направления для отдыха в феврале

Одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд. Об этом рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

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По словам эксперта, самое популярное направление в феврале — Азия.

— Одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд. Там как раз начинается сезон, поэтому можно смело планировать поездку, — рассказала она в комментарии NEWS.ru.

Кроме того, в феврале можно поехать в Индию, во Вьетнам или на Кубу. Из менее жарких направлений можно рассматривать Арабские Эмираты. В феврале там сохраняется достаточно комфортная температура, в пределах 20–25 градусов тепла.

Из экзотических направлений эксперт выделила Танзанию. Также можно отправиться на Мальдивы или Сейшелы.

До этого стало известно, что более 75 миллионов россиян в 2023 году совершили турпоездки внутри страны. Только спрос на Северный Кавказ среди туристов увеличился вдвое, передает газета «Петербургский дневник».