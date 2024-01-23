Около 50 тыс. китайских туристов посетили Россию в 2023 году по безвизовому режиму

Почти 50 тыс. китайских туристов посетили Россию в 2023 году в рамках групповых безвизовых поездок, что в 24 раза меньше по сравнению с допандемийными показателями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Из Китая по безвизовому каналу в 2023 году в Россию приехали 48 тыс. 253 туриста. Половину из них принял Приморский край (25 тыс. 660 групповых туристов). На втором месте – Москва (9 тыс. 407 туристов), а далее с небольшим отставанием – Амурская область (8 тыс. 417 туристов)», – приводит АТОР данные ассоциации «Мир без границ».

Как уточняется, до пандемии из Китая в Россию приезжало около 1,8 млн туристов, из них по безвизовому каналу – примерно 1,2 млн. По прогнозу председателя совета ассоциации «Мир без границ» Александра Львова, в 2024 году групповой безвизовый турпоток из Китая в Россию будет расти, но не теми темпами и не в тех объемах, которые были до пандемии COVID-19.

При этом из России в Китай в рамках групповых безвизовых поездок въехало 129 тыс. 512 туристов. Почти 80% из них отправились в КНР из одного региона России – Приморского края. Из Москвы в Китай «по групповому безвизу» приехали всего 1 тыс. 154 туриста.