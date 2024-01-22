Мини-путешествие за границу: какие направления пользуются популярностью и сколько это стоит

Согласно данным статистики крупного туристического сервиса, россияне, в частности москвичи, стали чаще совершать спонтанные короткие поездки в ближнее зарубежье. Какие направления пользуются популярностью и во сколько обходятся мини-путешествия, выяснила «Вечерняя Москва».

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Ближе к морю

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Одним из самых популярных направлений стала Абхазия. Мини-путешествие в среднем обходится россиянам в 30–40 тысяч рублей на двоих, включая перелет Москва — Сочи — Москва. В Абхазии есть и море, и горы, и альпийские луга, и заповедные леса. Одна из главных достопримечательностей — горное озеро Рица, которое переливается разными оттенками синего. Многие туристы также хвалят местную кухню.

— Абхазия — это субтропики. Потому природа очень разнообразная, — пояснил директор туристического агентства Дмитрий Алексейченко.

В Абхазии можно посмотреть руины античного города Диоскуриада у побережья, подземные озера и каменные цветы кораллиты в Новоафонской карстовой пещере. Популярны и конные прогулки к средневековому храму, а также к водопаду в Пицундо-Мюссерском заповеднике.

С грузинским акцентом

Еще одно популярное направление — Грузия. Цена поездки на 3–4 дня — от 95 тысяч рублей. Самый популярный курорт — Батуми: отдых на море, экскурсии, развлечения. Вместе с семьей можно хорошо отдохнуть и в соседнем Уреки с магнитным черным песком, а также в уютном городке Кобулети. Для зимы лучше подходит Тбилиси, где сосредоточено огромное количество достопримечательностей. Здесь же туристы вкушают грузинскую кухню, наслаждаются походами в театры, музеи и серные бани.

Для неспешного отдыха в горах подойдет курорт Боржоми.

Музей под открытом небом

В Армению предпочитают ездить на более длительный срок. Так, недельный тур на двоих стоит от 70 тысяч рублей. Армения — музей под открытым небом. В стране много старинных храмов, крепостей и других древних построек.

Рекомендуют и армянскую кухню. Она уникальна — даже местный лаваш входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еда в Армении недорогая, но вкусная за счет большого количества пряностей, многие из которых можно встретить только здесь. На Армянском нагорье располагается Севан — самое большое озеро Кавказа. Оно чистое и облагороженное, и места возле воды хватает всем.

Баку вас ждет

В Азербайджан тоже чаще покупают недельные туры. Их стоимость начинается от 75 тысяч рублей. В этой стране удачно сочетаются приятный климат, живописная природа и древняя история.

— В Азербайджане много архитектурных шедевров прошлого, есть прекрасные мечети, старинные крепости. И все это сочетается с последними достижениями цивилизации. По крайней мере — в Баку, — рассказывает Дмитрий Алексейченко. — Выбор отелей широкий.

Казахстан, встречай

В последние годы Россияне все чаще путешествуют в Казахстан. Недельный тур на двоих стоит от 75 тысяч рублей. Лучше всего лететь в Алма-Ату. Снежные шапки гор, уникальный горный каток «Медео», гора Кок-Тебе с канатной дорогой, протяженностью 1,7 километра, красивейший метрополитен не оставят никого равнодушным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР: