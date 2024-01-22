«Больше всего скучаем по колбасе»: как русская семья переехала на Шри-Ланку

Около полутора лет назад Арина из Санкт-Петербурга перебралась на Шри-Ланку с мужем и детьми. До переезда она почти ничего не знала об этом острове, поэтому он ее приятно удивил. Люди оказались гостеприимны и неплохо говорили по-английски, а цены — в несколько раз ниже российских. Однако нашлись и минусы. В рамках цикла материалов о жизни россиян за границей «Лента.ру» публикует ее рассказ о том, чем Шри-Ланка похожа на Советский Союз и почему на местных курортах, куда обычно ездят туристы из России, жить хуже, чем в других городах.

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Мы с семьей уехали из России в 2022 году. За последние 10 лет мы много жили в Юго-Восточной Азии, неплохо освоились в тропических странах, поэтому хотели выбрать одну из них. Забегая вперед, скажу, что Шри-Ланка оказалась непохожа на привычные нам Таиланд и Вьетнам.

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Мы выбрали Шри-Ланку прежде всего из-за самой долгосрочной, дешевой и простой в получении визы, которую можно было найти в этих краях. Россияне могли жить на острове целых полгода по электронной туристической визе. В том году она стоила всего 30 долларов, а для детей бесплатно.

Раз в полгода мы делали визаран в Индию. Конечно, каждый раз отправляться в эту поездку дороговато и лень, но зато был повод немного посмотреть Индию, а это стоит всех неудобств.

Я сама до первого приезда почти ничего не знала о Шри-Ланке. Знала, что раньше остров назывался Цейлон, там невкусная еда и там все красиво фоткают железную дорогу через джунгли. Еда и правда оказалась не очень, а сам остров приятно удивил.

«Минусы курортной жизни все-таки перевешивают»

Первые полгода в Шри-Ланке мы жили в столице — Коломбо. Это большой город на морском побережье (но купаться на городском пляже я бы не стала). В Коломбо есть десяток достопримечательностей, зоопарк, торговые центры, много ресторанов — но туристов в городе практически нет. Обычно из аэропорта все сразу едут на курорты на южном или восточном побережье. Белых людей, что мы встретили за полгода в Коломбо, можно пересчитать по пальцам.

Зато в самых популярных пляжных местах — Хиккадуве и Унаватуне — улицы забиты туристами, и русская речь звучит со всех сторон. Туда мы пару раз выезжали на выходные, чтобы отдохнуть на море. Тысячи русских живут там постоянно, организуют русские детские сады, кафе, коворкинги и салоны красоты, производство пельменей и другие товары и услуги «для своих».

В Хиккадуве вовсе не обязательно говорить на английском, многие справляются без этого

Изначально мы не знали, где именно останемся жить, думали провести всего месяц в Коломбо, чтобы сориентироваться, но в итоге задержались почти на полгода.

В Коломбо мы снимали квартиру с гостиной и тремя спальнями. Эта квартира в удобном ЖК с двумя бассейнами на крыше обходилась нам по тогдашнему курсу в 30 тысяч рублей в месяц (460 долларов); позже хозяин поднял цену до 35 тысяч (535 долларов). По нынешнему курсу это было бы уже 50 и 60 тысяч рублей.

Там мы прожили несколько месяцев: привыкали к новой стране, работали на удаленке, устроили детей в местный садик, где воспитатели говорят на английском, освоили заказ продуктов на дом. Кроме визита хозяев квартиры утром 1 января, жизнь шла спокойно и без сюрпризов.

Ближе к концу полугодовой визы мы сдали вещи на склад и месяц путешествовали по южному побережью острова — Бентота, Матара, Диквелла, Хирикетия.

Возможность дойти до пляжа — это прекрасно, но для нас минусы курортной жизни все-таки перевешивают:

на курортах не работают приложения такси, а ловить тук-тук на улице дорого и неприятно; не работает заказ готовой еды через Uber; нет доставки продуктов из супермаркета; ценные вещи могут украсть из дома и днем, и ночью, мы всегда носили ноутбуки с собой; на улицах хватает опасных и пьяных людей, и даже в тук-туке могут украсть деньги из сумки; когда идешь по улице, местные со всех сторон кричат и предлагают услуги такси, экскурсии, отели и сувениры и не желают слышать «нет».

Так что мы для себя решили ездить в такие места только на выходные.

«Снимаем двухэтажный дом с нереальным видом на горы»

После визарана в Индию мы решили сменить место жительства и выбрать место позеленее и попрохладнее, чем Коломбо. Коломбо — хоть и зеленый город, но все-таки столичный и плотно застроен домами.

Мы выбрали Канди — это второй по величине город Шри-Ланки, он расположен в горах в центре острова. На горных склонах Канди дома расположены совсем редко, перемежаются большими участками джунглей, природы здесь намного больше, чем города.

Если Коломбо — это Москва, то Канди — Петербург, религиозная и культурная столица, пик славы которой остался в прошлых веках

В Канди много книжных магазинов, университетов, храмов. Из достопримечательностей есть большое озеро в центре, музей чая и чайные плантации, Королевский ботанический сад, знаменитый храм зуба Будды и отличный музей буддизма.

Ботанический сад — лучшее место в городе, я готова ходить туда сколько угодно. Большая красивая территория, удивительные деревья, любопытные тематические теплицы и кафе со шведским столом. Вот только немного обидно, что билет для местных стоит 200 рупий, а для иностранцев — три тысячи.

Музей чая находится высоко на горе, туда можно доехать просто на такси. В музее вы увидите историческую машинерию для производства чая. На последнем этаже есть магазинчик и кафе, где подают на пробу ассорти местных чаев. А еще можно свободно погулять по плантациям и посмотреть, как женщины собирают чай, — виды очень живописные!

В Канди мы снимаем двухэтажный дом с нереальным видом на горы, с двумя спальнями, двумя кухнями, кабинетом и большой гостиной. Это, пожалуй, самое комфортное съемное жилье в моей жизни, и оно обходится нам всего в 306 долларов в месяц. А сними мы сразу на год, было бы и вовсе 260 долларов в месяц.

«На Шри-Ланке все немного по-советски»

Конечно, Шри-Ланка — красива и гостеприимна, но необходимость выезжать каждые полгода неудобна для долгосрочной жизни в стране. И это не единственный минус.

Главный минус, пожалуй, в том, что ассимилироваться здесь — как и вообще в Азии — вряд ли получится

Даже чудом выучив язык и переняв культуру (а это уже невероятная работа), вы всегда будете белой вороной, забавным иностранцем, который не знает, что творит. Но на Шри-Ланке люди хотя бы не будут показывать пальцем или фотографироваться с вами, как это бывает в Индии. Но все же нельзя пройти по улице без любопытных взглядов со всех сторон. Представьте, каково жить в таких условиях годами?

Вторая причина может остановить тех, кто привык к нормальному капитализму. На Шри-Ланке все немного по-советски: нет разнообразия, местные товары не всегда хорошего качества, импортных товаров нет либо они раза в три или даже в пять дороже из-за немилосердных пошлин. Мой муж заказал из США гаджет за 200 долларов и его без проблем доставили сюда, вот только пришлось заплатить 90 долларов налогов и пошлин сверху!

Поэтому не стоит расcчитывать, что вы купите или закажете здесь все, что нужно. Здесь нет Ozon и Wildberries, ближайший аналог называется Daraz, но выбор товаров в нем, наверное, в несколько тысяч раз меньше, чем на Ozon. Если вам нужно что-то особенное, лучше взять это с собой, и с запасом.

Примеры вещей, которые мне не удалось купить на Шри-Ланке:

лекарства (найз, аллопуринол, АЦЦ); ирригатор; спрей для легкого расчесывания волос; украшения для пирсинга; нормальный кабель HDMI—HDMI; наконечник для Apple Pencil; амбушюры для наушников; двухфазное средство для снятия макияжа; хорошие ватные диски; мисо-паста; орегано; вкусные торты и сладости.

Еще немного минусов.

С прогулками тут проблемы, как и в целом в Азии. Гулять просто по улицам не принято, да и нет тротуаров. На прогулку ездят в парк или на пляж. Нет привычных товаров, в том числе еды. Мало разнообразных продуктов. Для отпуска это нормально, но долго жить без привычных продуктов тяжело. С нынешним курсом доллара дорогая еда и даже тропические фрукты влетают в копеечку. Вещи плесневеют. Стоило нам уехать из дома на две недели, вещи в шкафах, подушки и постельное белье пропахли плесенью. Все вегетарианское, либо из курицы или рыбы. В кафе и магазинах редко есть свинина и говядина. Вообще местная кухня в основном состоит из риса и хлеба с острыми добавками для вкуса. Почти нет ничего круглосуточного, даже аптек. В некоторых частях острова бывает, что отключают электричество. Много живности — часто видим дома гекконов, огромных тараканов, пауков. В высокой траве могут быть пиявки. Обезьяны воруют еду, если оставить открытыми окна. Очень много праздников и выходных! Обязательно выходной каждое полнолуние, этот день называется Пойя, день полной луны. Кроме этого, от двух до четырех праздничных дней каждый месяц.

Из того, что осталось в России, больше всего мы скучаем по близким и по колбасе. Мне не хватает смены сезонов, разнообразной погоды — возможности надеть куртку и выйти на холод.

«По вечерам вместо птиц летают летучие собаки»

Я слышала, это нормально, что в какой-то момент в чужой стране начинает раздражать буквально все вокруг — люди, погода, еда. У меня тоже был такой момент пикового недовольства, но, пережив его, я вдруг почувствовала себя как дома. Как и всегда в жизни, все зависит от настроя. Но и по факту плюсов в Шри-Ланке больше, чем можно сосчитать.

Больше всего мне тут нравятся люди. Они радушные и честные, вежливые, доброжелательные, изо всех сил стараются помочь, не обманывают (водители тук-туков не в счет!).

Еще важный плюс: они все говорят на английском — ну или хотя бы стараются. Для сравнения, тайцы, вьетнамцы, лаосцы — особенно в глубинке — часто даже не пытаются общаться на английском. А здесь каждая бабуля хотя бы немного знает (или верит, что знает) английский.

И ведь это мы в основном сталкиваемся с менее образованными людьми — таксисты, продавцы и так далее. А люди с хорошим образованием говорят очень хорошо. Например, учителя в нашем детском садике, хозяева квартир и домов, которые мы снимали.

Перечислю еще несколько плюсов жизни в Шри-Ланке.

Круглый год тепло. Причем климат, по сравнению с тем же Таиландом, попрохладнее, не 33-35, а более комфортные 27-30 на побережье. А у нас в Канди и вовсе 23-27 градусов. Светло с шести утра до шести вечера, легко придерживаться режима. Низкие цены на жилье, транспорт. Дешевые услуги, медицина. Море очень приятное, всегда теплое, хотя бывают сильные волны. Красивая природа, чистый воздух. Очень зелено: повсюду тропические растения, удивительные цветы, джунгли. Много животных: мы постоянно видим игуан, мангустов, белок, обезьян и необычных птиц. Видели даже орлов, циветту и дикобраза. По вечерам вместо птиц летают летучие собаки. На каждом шагу садики и школы с английским языком, причем очень доступные. К примеру, я плачу меньше 10 тысяч рублей (89 долларов) в месяц за садик для двоих детей. Просторные дома с белыми стенами и удивительной традиционной деревянной мебелью. Доступная индийская еда. Красивые буддийские храмы на каждом шагу! Хватает и мечетей, и католических церквей. Доступный серфинг. Кино в кинотеатре на английском с субтитрами. Правда, тут идет очень мало фильмов. Наверное, как и в России сейчас. Вкусный свежий чай. Правда, местные предпочитают чай в виде порошка, именно он продается во всех магазинах. Дело в традиционном способе заваривания: чай насыпают в воронку и проливают через него кипяток, не давая времени завариться, — поэтому чай такой мелкий.

«Человеческий труд здесь почти ничего не стоит»

Расскажу еще о животрепещущем — о ценах.

Когда мы только приехали, все было очень дешевым. Даже несмотря на все потери при переводе через доллары и казахскую карточку, курс рубля к рупии для нас выходил один к пяти, так что мы делили все цены на пять и покупали кокосы по 15 рублей за штуку.

Увы, за тот год, что мы здесь, все плавно подорожало в полтора раза — главным образом из-за курса доллара к рублю. Теперь мы считаем по 3-3,5 рупии за рубль, и цены на еду стали не меньше российских — какими я их помню. Помимо курса растут и цены в рупиях на некоторые продукты. Например, за этот год помидоры подорожали в три раза.

Все еще дешевы лапша, хлеб, зелень, соевое мясо, кокосы, йогурты, печенье и рыба. Дорого покупать мясо и курицу, молоко, яйца (200 рублей, даже дороже, чем в России!) и любые привозные продукты, например, яблоки. Одно небольшое яблоко обходится в 100 рублей — и все равно я иногда покупаю их, чтобы порадовать детей.

На Шри-Ланке шьют много одежды, поэтому цены на одежду местного производства низкие, несмотря на курс

В более-менее крупных городах вы найдете местные магазины ODEL, Nolimit, Sriyani, где можно одеться с головы до ног за тысячу рублей. Это не относится к бутикам в туристических городках, там цены берутся с потолка. На Шри-Ланке есть некоторые из знакомых нам брендов, но их вы найдете только в крупных моллах в Коломбо и Канди.

С обувью хуже. Например, здесь не найти спортивные сандалии без перегородки между пальцами, их просто нет. Зато с вьетнамками всех сортов и мастей проблем не будет.

Цены на услуги невероятно низкие. Уборка, стрижка, прием врача, пошив одежды — человеческий труд здесь почти ничего не стоит. Для примера, уборщица шесть часов убирает наш большой дом за 400 рублей (четыре доллара), прием врача стоит 200-300 рублей (2,5-3,5 доллара), стрижка — 150 рублей (1,5 доллара).

Необычно, что в сфере обслуживания и красоты засилье мужчин. Салоны красоты, косметические магазины, уборщики в отелях — везде трудятся молодые люди.

«Шри-Ланка закрыла возможность получить электронную визу на полгода»

Со связью проблем не будет, если только ваши интернет-аппетиты невелики. Если в Индии повсюду безлимитный интернет, то на Шри-Ланке нам не раз удавалось исчерпать дневной лимит интернета в гостинице или съемной квартире.

Обычно те, кто остается здесь надолго, покупают роутер с сим-картой и большой пакет мобильного интернета, но в Коломбо мы жили на 15 этаже, и там мобильный интернет ловил плохо. Установка домашнего интернета обошлась нам аж в 13 тысяч рупий (40 долларов) плюс 17 тысяч (52 доллара) в месяц за безлимитный тариф. Сейчас мы покупаем мобильный интернет, и 100 гигов обходятся в три тысячи рупий (девять долларов). Выходит нормально, но качать ААА-игры все еще накладно.

Цены на такси, вернее тук-тук, так и остаются низкими — 50-60 рублей за короткую поездку в 5-10 минут, до 200 рублей — за длинную, 20-30 минут. Если брать не тук-тук, а машину, цена будет на 30 процентов выше. Я каждый день дважды езжу на тук-туке в детский садик туда и обратно и до сих пор не разорилась.

Для заказа такси пользуюсь местным приложением PickMe либо Uber. Оговорюсь, что все описанное относится к довольно крупным городам. В туристических городках на побережье приложения практически не работают, а цены на тук-тук начинаются от 200 рублей, даже если вам нужно проехать сто метров. Издержки курортной жизни!

Здесь я пользуюсь банковской картой местного People’s Bank, получить такую карту может любой турист

Карты принимают много где — в супермаркетах, больницах, отелях, салонах красоты. Тем не менее обязательно нужно иметь с собой наличку, чтобы расплатиться в маленьких магазинчиках, аптеках, транспорте. Хорошо всегда иметь с собой мелкие деньги, потому что водитель тук-тука или кондуктор в автобусе ни за что не дадут вам сдачу с крупной купюры.

На курортах многие пользуются услугами менял, которые приезжают и дают тебе наличные рупии, а ты переводишь им равную сумму в рублях на российскую карту. Контакты менял легко найти в Telegram, и, кстати, курс у них вполне хорош. Я, правда, ни разу их услугами не пользовалась.

Вообще Telegram-чаты русских в Шри-Ланке — очень оживленные, и в них можно найти что угодно: и информацию из первых рук, и попутчиков, и барахолку — и черта лысого!