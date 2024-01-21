Бегом по следам шпионов: популярные и необычные места в Рязани

Познакомиться с одним из древнейших городов страны можно на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Но еще лучше посетить Рязань самостоятельно. Местные жители рассказали «Вечерней Москве» о популярных и необычных локациях.

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Рязань старше столицы более чем на полвека. Как рассказывает местная жительница Олеся Шершидская, к осмотру города лучше приступать с кремля:

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— На его территории находится историко-архитектурный музей-заповедник, считающийся одним из старейших музеев страны.

Далее Олеся Шершидская советует прогуляться по Почтовой улице.

— Это местный Арбат, легендарная пешеходная зона. Здесь много памятников архитектуры. К примеру, здание Рязанской областной думы, построенное 210 лет назад, — поясняет девушка.

Рязанский журналист Мария Тухватулина предлагает посетить довольно известный салон «Аромат времени». В конце XIX века здесь открыл свой первый магазин Максимилиан Факторович, который позже приобрел мировую известность под именем Макс Фактор. Салон посвящен «отцу современной косметики» и его коллегам: рязанским аптекарям и парикмахерам.

— В городе открываются новые павильоны в Торговом городке, — продолжает Тухватулина. — Его еще называют Рязанской ВДНХ. Много лет городок был заброшен. Сейчас возрождается. Там можно купить сувениры с местным колоритом, в том числе кадомский вениз (кружевная вышивка. — «ВМ»), скопинскую керамику.

По словам Марии, не так давно в городе «выросли» «Грибы с глазами» — фигурки наподобие калининградских хомлинов (мифологические домовые. — «ВМ»). Статуэтки прячутся в знаковых точках Рязани.

— Если говорить о местах, где можно перекусить, интересных кафешек много. Например, в «Кофе Крафт» на Театральной кофе и еду привозит паровозик. Среди молодежи популярен бар «Червячок», оформленный в стиле комнаты подростка из девяностых.

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