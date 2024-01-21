Авиакомпания Neos до конца 2024 года запустит прямые рейсы из Рима и Милана в Астану

Итальянская авиакомпания Neos до конца года запустит прямые рейсы в Астану из Рима и Милана, а также рейс из Италии в Индию через Актау, заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев после встречи президента республики Касым-Жомарта Токаева с руководством авиакомпании.

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"Руководство авиакомпании доложило о планах на текущий год по открытию рейсов Астана — Рим, Астана — Милан, и из Италии через Актау в Индию. Все эти рейсы планируется открыть до конца года", — приводит слова Ластаева пресс-служба главы Казахстана.

По его словам, это даст импульс для развития туризма, экономических связей и бизнеса двух стран. По данным пресс-службы, итальянская сторона также планирует увеличить количество рейсов по уже действующему маршруту Милан — Алма-Ата.

Токаев находится в Италии с официальным визитом.