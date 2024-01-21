Россиянка описала отдых на Пхукете фразой «откровенных танцев не избежать»

Российская туристка отправилась на тайский курорт Пхукет и призналась, что была довольна местной атмосферой во всех местах, кроме одного. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По ее словам, ночью многие путешественники едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, чтобы «хорошенько оторваться». «Мы там были пару раз, просто гуляли, но это совсем не наш вид досуга. Если говорить коротко, то любят это место те, кто хотят отдохнуть по-взрослому. В основном европейцы. Кстати, если пойдете туда просто прогуляться ночью, то зрелища очень откровенных танцев не избежать», — такими фразами описала свой опыт автор публикации.

Она также рассказала, что помимо открытых баров в Патонге есть ночной рынок с едой и вещами. Россиянка отметила, что еда там стоит, как и везде по острову, а вот вещи и аксессуары — очень дорого.

Путешественница добавила, что отпуск в Таиланде в целом получился душевный, несмотря на большие траты.

«Наш тур на 12 ночей стоил 240 тысяч рублей (перелет, трансфер, завтраки и страховка включены в стоимость). На экскурсии мы потратили еще 47 тысяч рублей, плюс с собой брали 2 тысячи долларов, но от них осталось совсем ничего», — поделилась туристка.