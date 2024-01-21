Зимняя КНДР: что нужно знать перед поездкой на горнолыжные курорты Северной Кореи

Правительство Приморского края сообщило о первом организованном горнолыжном туре на курорт "Масикрен" в 180 километрах от Пхеньяна. Первая группа туристов отправится из Владивостока в столицу КНДР уже 9 февраля. Поездка займет четыре дня и три ночи и обойдется в 750 долларов с человека. Рассказываем, что ждет там будущих туристов, на что еще придется потратиться и как себя вести, чтобы не попасть в неприятность.

© Сетевое издание m24.ru

На месте

Видео дня

В первый день туристов прокатят по Пхеньяну и покажут его главные достопримечательности, а после сразу отвезут на "Масикрен". Курорт расположен в живописных местах, кругом виды на горы, и выглядит он вполне современно: есть гостиницы, рестораны и магазины, выстроенные в едином корейском стиле. Есть трассы разного уровня сложности: от пологих – для начинающих до крутых – для опытных спортсменов. Самая высокая точка – 1 360 метров, а самый крутой спуск – примерно 40 градусов. Есть системы искусственного оснежения, кресельные подъемники, а также каток (для детей – отдельный) и площадка, где можно поиграть в снежки.

Сколько стоит

Виза оформляется только под туристическое обслуживание. Турфирма выдаст список документов, которые нужно будет собрать, и сама подаст в консульство. С особым вниманием стоит отнестись к документам о работе – они проверяются очень тщательно. Кстати, сотрудникам СМИ (любым, в том числе, например, операторам) визу не выдают, только в самых крайних случаях, для этого нужно специальное разрешение.

В заявленную стоимость тура (750 долларов) включены перелет из Владивостока в Пхеньян и обратно, размещение в четырех- и пятизвездочных гостиницах (в Пхеньяне и на "Масикрене"), завтраки, весь транспорт по программе (а другого и не предвидится) и экскурсии в сопровождении русскоговорящих гидов.

Обедать и ужинать придется за свой счет (около 10 долларов – за первое, второе и компот в недорогом ресторане). Ски-пасс и аренда снаряжения на курорте тоже оплачиваются отдельно. Полный набор (аренда, ски-пасс и подъемник) обойдется в среднем от 40 до 100 долларов в день в зависимости от времени суток и количества часов, проведенных на трассе.

Какие перспективы

Места в горнолыжный тур на "Масикрен" в феврале разлетелись буквально за несколько дней. Однако речь идет пока только о бронировании, что туристов ни к чему не обязывает. Эксперты туристического рынка считают, что у направления большой потенциал. В первую очередь речь идет о жителях Приморского края, которым лететь до Пхеньяна всего 1,5 часа и не нужно тратиться на перелет до Владивостока. Также туроператоры рассчитывают на ностальгирующих по СССР и любителей экзотики, которые все уже видели, но вот на лыжах в Северной Корее еще не катались.

Власти КНДР тоже оптимистично настроены насчет туристов из России и заявили о разработке новых маршрутов: запуске дополнительных рейсов, турах на поезде и подготовке пляжных предложений.

Что нужно знать туристу перед поездкой в Северную Корею

В КНДР много запретов, в том числе и неочевидных для нас. Однако нарушить какой-нибудь из них и угодить в неприятности шансов в действительности немного: вы все время будете или в автобусе под присмотром гида, который обо всех нюансах обязательно предупредит, или на горе. Однако кое о чем неплохо бы знать "на берегу".

С интернетом в Северной Корее все плохо. Местные пользуются внутренней сетью, которая полностью изолирована от внешнего мира, так что на Wi-Fi в отелях и мобильный роуминг рассчитывать не стоит. Мобильная связь в стране есть, для этого нужно приобрести сим-карту оператора Koryolink, у которого есть специальные тарифы для международных звонков. В некоторых гостиницах предложат международные звонки. Тарифы на эту услугу для нас непривычно высоки, но на случай экстренной ситуации такая опция существует.

Запрета на алкоголь в КНДР нет ни для местных, ни для туристов. Самый популярный напиток – корейская рисовая водка соджу. Ее продают в пластиковой таре (реже в стекле), и стоит такая бутылка меньше доллара.

В КНДР стоит избегать любого (даже неочевидного) проявления неуважения к государственной символике и быть осторожными с фотосъемкой. Монументы вождям и мозаичные панно нужно снимать только вертикально и так, чтобы объект полностью помещался в кадр. Вообще с монументами нужно обращаться крайне уважительно: почтительно поклониться и ни в коем случае не улыбаться и не хихикать рядом с ними. Фотографироваться на фоне или рядом можно, но лучше уточнить это непосредственно у гида во время поездки, так как правила иногда пересматривают и меняют.

В КНДР нельзя привозить вещи американских брендов, в частности айфоны или макбуки. Американизированность здесь категорически не одобряют и любое проявление конфискуют на таможне. Периодически правила также меняются и становятся более или менее строгими. За синие джинсы вас сегодня вряд ли кто-то осудит и не пустит в страну, но история знает такие случаи, так что актуальные нормы лучше еще раз уточнить перед поездкой у туристической компании.