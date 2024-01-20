Цены туров в Турцию на лето пока кусаются
В розничных туркомпаниях пока не заметили по-настоящему выгодных ценовых предложений туров в Турцию на летний сезон – 2024 по акциям раннего бронирования.
Напомним, по информации от туроператоров, турецкие партнеры снизили цены для российского рынка на 10–15% по сравнению с прошлым летом, некоторые называют и цифру 27%. Однако речь идет о стоимости контрактов в евро.
По состоянию на 20 января 2023 года европейская валюта стоила 74,1 руб., а сегодня она оценивается в 97,61 руб., рост курса евро составил 32%. Соответственно, в рублях туры подорожали, так как дисконт от гостиниц недотягивает до этого показателя.
Тему обсуждают в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B». В комментариях турагенты приводят конкретные примеры роста цен:
«Недельный тур в отель Barut Hemera 5* (Сиде) для двоих взрослых и ребенка прошлой зимой обошелся на осень в 198 тыс. руб. Сейчас на те же даты – 253 тыс. руб.», «Отдых в Liberty Hotels Lara 5* в Анталье, в прошлом году по раннему бронированию стоил 500 тыс. руб. за 2 недели для семьи с двумя детьми, а теперь – от 650 тыс. руб.», «Моим постоянным туристам очень понравился гостиничный комплекс Kirman, очень хотели следующим летом отдохнуть в нем снова. Но цена на 50 тыс. руб. выше».
Лишь один участник чата отметил, что ему посчастливилось найти выгодное ценовое предложение:
«Турпакет в Nirvana Cosmopolitan 5* в прошлом году на сентябрь брали за 680 тыс. руб., а в этом году на август купили за 534 тыс. руб. Состав туристов, город вылета и количество ночей – те же самые».
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Турции пожаловались на уменьшение потока российских туристов.