Цены туров в Турцию на лето пока кусаются

«Недельный тур в отель Barut Hemera 5* (Сиде) для двоих взрослых и ребенка прошлой зимой обошелся на осень в 198 тыс. руб. Сейчас на те же даты – 253 тыс. руб.», «Отдых в Liberty Hotels Lara 5* в Анталье, в прошлом году по раннему бронированию стоил 500 тыс. руб. за 2 недели для семьи с двумя детьми, а теперь – от 650 тыс. руб.», «Моим постоянным туристам очень понравился гостиничный комплекс Kirman, очень хотели следующим летом отдохнуть в нем снова. Но цена на 50 тыс. руб. выше».