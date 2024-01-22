Сколько стоят туры и авиабилеты в Японию в период цветения сакуры

В 2024 году сезон цветения сакуры в Японии начнется 20 марта на Кюсю и продлится до начала мая на Хоккайдо, сообщает Национальное Метеорологическое агентство Японии.

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В Токио пик цветения ожидается 30 марта. Туроператоры, включая BSI Group, China Travel, «Русский Экспресс», PAC Group и ITM group, предлагают разнообразные туры для этого периода. Спрос на туры стабилен, несмотря на ниже допандемийные продажи, частично из-за отсутствия прямых рейсов.

Большинство российских туристов выбирают групповые туры, обычно длительностью 8–9 ночей, чтобы максимально насладиться японскими красотами. Предпочтительные направления включают Токио, Киото, Хаконе и Йокогаму, пишет Центральная Служба Новостей. В Токио, например, можно посетить парк Уэно, где ночью сакура освещается гирляндами, создавая завораживающее зрелище.

Сезон сакуры, известный в Японии как «ханами» (любование цветами), привлекает множество бронирований от местных и иностранных туристов. «Русский Экспресс» предупреждает об ограниченности мест в групповых заездах, в то время как PAC Group напоминает о возможном повышении стоимости проживания в отелях.