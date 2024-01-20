Российские туристы отказываются от отдыха в Египте из-за геологического напряжения

Российские туристы потеряли интерес к отдыху в Египте из-за геологического напряжения. Так, если количество бронирований в отели Хургады остается пока на прежнем уровне, спрос на отдых в Шарм-эш-Шейхе и Каире упал на 13% и 14% соответственно.

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В то же время наблюдается повышенный интерес российских туристов к странам Дальнего зарубежья. В частности, «Яндекс Путешествия» фиксируют рост спроса на 23%.

Также на сокращении турпотока из России сказывается отмена Royal Caribbean и MSC Cruises круизов по Красному морю из-за волнений в регионе. Правда, по данным некоторых туроператоров, турпоток в Египет из России постепенно восстанавливается. Однако он идет медленно, поскольку стоимость отдыха в регионе остается на высоком уровне, отметил представитель РСТ Дмитрий Горин в разговоре с «Коммерсантом».