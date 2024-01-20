Отдых за границей в 2024 году будет дешевле

Ассоциация туроператоров России прогнозирует снижение цен из-за переизбытка предложения в прошлом году, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Такой профицит мест, по словам вице-президента АТОР Тараса Кобищанова, образовался из-за взвинченной владельцами отелей стоимости размещения. В 2023 году многие предприниматели ожидали высокий спрос и заранее «позаботились» о ценовой политике. Оправдания не оправдались, и владельцы гостиниц понесли убытки, от которых не спасли и предложения «горящих цен».

В этом году, по словам Кобищанова, наученные горьким опытом владельцы гостиниц перейдут к более адекватной ценовой политике размещения. Уже начали снижать цены владельцы бизнеса в Египте, ОАЭ и Катаре.