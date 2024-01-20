В Турции пожаловались на уменьшение потока российских туристов

В 2023 году в Турции зафиксировали падение турпотока из России, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

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«2023-й стал сложным годом. <...> До июня мы заметили сильный упадок со стороны российских туристов. Потом произошла нормализация, но упадок был», – сказал политик в интервью телеканалу Tv100.

Среди причин снижения турпотока из России Мехмет Нури Эрсой называет землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции в феврале прошлого года, а также «стресс», вызванный президентскими и парламентскими выборами. Масла в огонь подливали и громкие заявления ряда представителей турецкой оппозиции, которые говорили о необходимости подключения Анкары к санкциям против России.