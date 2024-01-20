РИАМО: в Турции можно платить наличными долларами и российскими картами Union Pay. Несмотря на то что возможности путешествовать для россиян обросли немалыми проблемами, Турция остаётся открытой страной как по отношению к туристам, так и к их капиталам. Рубли там можно спокойно обменять на турецкие лиры (правда, курс вам, скорее всего, не понравится). Кроме этого варианта, есть ещё несколько возможностей потратить свои деньги, включая использование специального приложения.

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О том, как россияне могут расплачиваться в Турции, рассказало РИАМО.

Наличные лиры. Местную валюту можно использовать для всех финансовых операций в стране, включая оплату товаров, услуг, налогов и прочее. Лиры можно купить как в аэропорту (по очень невыгодному курсу), так и в обменниках.

Наличные евро и доллары. Их охотно берут в магазинах. Единственное — следите за сдачей, местные любят давать её в лирах. Поэтому неплохо знать курсы валют.

Наличные рубли. Ими можно расплатиться в некоторых магазинах, как правило, в небольших, расположенных на курортах.

Карта Union Pay российского банка. Она должна быть выпущена в банке, который не попал под санкции («Газпромбанк», «Россельхозбанк», АТБ, «Примсоцбанк»).

Турецкая банковская карта. Её придётся выпустить на месте. С россиянами без вида на жительство работают, например, Ziraat Bank и Denizbank.

Приложение Letim. Оно позволяет оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах (с помощью QR-кода), но берёт немаленькую комиссию.