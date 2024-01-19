Турцию в 2023 году посетили свыше 56,5 млн туристов

Турцию по итогам прошлого года посетили свыше 56,5 млн туристов. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой.

"Годом ранее (в 2022 году - прим. ТАСС) Турцию посетили 51,4 млн иностранных туристов. Итоговые данные по прошлому году будут оглашены 31 января. По моим прогнозам, число туристов, побывавших в нашей стране, превысит 56,5 млн", - сказал министр в эфире телеканала TV100 .

По его словам, больше всего иностранцев посетили Стамбул и средиземноморскую Анталью.

"Порядка 16 млн человек побывали в Стамбуле, столько же в регионе Антальи", - добавил он.

Ранее власти Турции сообщали, что планируют получить по итогам 2023 года доходы от туризма в размере $55,6 млрд, а в 2028 году увеличить их до $100 млрд. В 2022 году Турцию посетили 44,6 млн туристов, доходы ее туриндустрии составили $46,4 млрд.