Туристы раскупают туры за границу на ближайшие даты

Турагенты отмечают всплеск спроса на отдых за границей в третьей декаде января. «Таиланд, Египет – в лидерах на ближайшие даты. Только успеваем бронировать», «Египет, ОАЭ, Шри-Ланка… Все сметают, работаем без выходных», – пишут в комментариях к теме в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B».

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Причина – сезонное снижение цен туроператорами, которое традиционно приходится на период после новогодних каникул. Туристы спешат воспользоваться предложениями last minute, которых сейчас в избытке, их выпускают, чтобы оперативно заполнить остающиеся места на чартерных авиарейсах.

В системах онлайн-бронирования действительно можно найти привлекательные по цене предложения. Например, недельные туры на курорт Шарм-эль-Шейх (Египет) с отправлением из Москвы 20 января можно купить за 55,8 тыс. руб. на двоих, отель 3*, питание – завтраки и ужины (здесь и далее указаны цены, актуальные на 17:00 19 января. – Ред.).

Турпакет на «все включено» в отель 4* обойдется в 66,8 тыс. руб. за двоих.

Конкуренцию Египту по дешевизне составляют ОАЭ. Например, тур на двоих в отель Nour Arjaan By Rotana Fujairah 3* (курорт Фуджейра) стоит 65,6 тыс. руб., вылет из Москвы 23 января на 7 ночей.

Стоимость туров на Шри-Ланку начинается от 159 тыс. руб. За эту сумму реально, например, отдохнуть с 25 января неделю вдвоем в гостинице Nooit Gedacht Holiday Resort 3* (курорт Унаватуна). Перелет Москва – Коломбо «Аэрофлотом».

Минимальные цены туров на Пхукет (Таиланд) пониже – от 120 тыс. руб. на двоих. В такую сумму обойдется отдых по системе Fortuna – отель выбирает сам туроператор. Если же нужна конкретная гостиница, получится чуть дороже. Турпакет на 9 ночей в Issara Patong Beach 3* стоит 125,7 тыс. руб., вылет из Москвы чартером Red Wings 20 января.