Первые 100 россиян отправятся в тур в Северную Корею

Туроператор "Восток Интур" набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт в Северную Корею. Всего туда отправятся 100 россиян из разных регионов страны. Об этом сообщило агентство по туризму Приморского края в своем телеграм-канале.

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По данным агентства по туризму, среди путешественников оказались жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа и других регионов. Туроператор уточнил, что желающих поехать в Северную Корею много, поэтому приходится делать лист ожидания. В компании уточнили, что дальнейшие поездки уже запланированы. Они могут быть реализованы по разным программам с учетом аудитории и сезона.

Руководитель агентства по туризму Арсений Крепский заявил, что на данный момент сложно говорить в дальнейшей судьбе туров в КНДР. По его словам, сейчас Приморье – транзитный пункт для тех, кто хочет посетить Северную Корею. Больше половины участников первой поездки являются жителями других российских регионов, которых надо встретить и разместить в отеле. Для этого приморский турбизнес и сфера гостеприимства могут предложить трансфер, экскурсии и гостиницы, резюмировал Крепский.

Ранее сообщалось, что туристы могут отправиться в КНДР 9 февраля. Всего тур рассчитан на пять дней. По данным туроператора, поездка стоит 750 долларов. В ее цену включены туристическая виза в Северную Корею, перелет Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян – Владивосток, одна ночь проживания в 4-звездочной гостинице и две ночи в 5-звездочной, а также завтрак в отеле, транспорт, экскурсии с русскоговорящими гидами.