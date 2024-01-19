Некоторые компании отменили круизы через Красное море

Некоторые компании из США и Швейцарии отменили маршруты через Красное море из-за нападений на суда со стороны мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его сведениям, американская компания Royal Caribbean уже отменила три круиза, маршруты которых проходят через воды Красного моря, из-за угрозы безопасности пассажиров.

"Наша команда по безопасности продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе, при необходимости мы внесем дополнительные изменения", - приводит Reuters заявление компании.

На фоне напряженности в Красном море швейцарско-итальянская компания MSC Cruises также отменила три круиза, запланированных на апрель - из ЮАР и ОАЭ в Европу.

"В связи с отсутствием альтернативного маршрута, компания вынуждена отменить рейсы. Три судна будут направлены в Европу без пассажиров и не пройдут транзитом через Красное море", - отметили в компании.