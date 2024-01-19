Авиакомпания отменила заявленные рейсы на Пхукет из Якутска

Анонсированные 17 января прямые чартерные рейсы на Пхукет из Якутска отменены. Международный терминал аэропорта просто не сможет обслужить то количество пассажиров, которое было заявлено. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе.

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Рейсы на боингах 777-200 емкостью 440 кресел планировал туроператор «Пегас» в партнерстве с авиакомпанией «Икар». Полеты должны были выполняться с мая по октябрь раз в 2 недели, по воскресеньям.

Сегодня появилась информация, что рейсы пока под вопросом, их согласование находится в стадии переговоров.

«Международный терминал Якутска имеет ограничения по количеству обслуживаемых пассажиров в час. Это связано с прохождением таможенного и пограничного контроля», – сообщили в пресс-службе. Кроме того, зал прилета и вылета международных рейсов рассчитан максимум на 300 человек.

В туроператоре «Пегас» редакции TourDom.ru подтвердили эту информацию.

«Возможность полетов находится в стадии проработки», – сказала гендиректор компании Анна Подгорная.

По ее словам, продажу турпакетов в Таиланд с вылетом из Якутска на прямых рейсах в компании пока не открывали.

Единственным международным направлением с прямым перелетом из Якутска остается китайский Харбин. Рейсы по этому маршруту запланированы до марта.