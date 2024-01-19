Как российскому туристу расплачиваться в Турции

После введения санкций в банковской сфере россияне столкнулись с трудностями оплаты покупок за границей. Рассказываем, какими способами сейчас можно платить в Турции.

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В компании Immigrant House россиянам советуют платить в Турции национальными лирами в наличной форме. Не нужно специально покупать евро в РФ и везти их на отдых, а обменять рубли на местную валюту лучше всего в центрах городов.

Наличные евро и доллары в турецких магазинах тоже охотно принимают. Важно следить за тем, чтобы сдачу вам давали той же валютой, либо все-таки попытаться обменять деньги на лиры, если не хотите, чтобы вас обманули.

Приехать в Турцию можно даже с наличными рублями. В некоторых магазинах их примут без обмена на лиры.

В турецких городах также можно расплатиться картой UnionPay, выпущенной в российских банках, не попавших под санкции. Еще есть вариант получить местную карту – некоторые финансовые учреждения дают такую возможность даже людям без вида на жительство, передает «Риамо».