На Бали туристы устроили скандал во время ритуала очищения в храме

На Бали вновь обсуждают поведение иностранных туристов. На этот раз по соцсетям разошелся ролик, где двое мужчин затеяли потасовку в храмовом комплексе Тирта Эмпул, что неподалеку от города Убуд. Как сообщило вчера издание The Bali Times, особенно местных жителей возмутило то, что все произошло во время сакрального ритуала.

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На кадры попал момент, когда в священном бассейне двое туристов ругаются и затевают драку, а подошедший мужчина попытался их успокоить. В публикации высказано предположение, что ссора произошла из-за очередности омовения. Любопытно, что церемония «мелукат» как раз и призвана очистить разум от негатива и укрепить уверенность человека в своих силах.

О произошедшем доложили руководству храма и деревенским властям. Известно, что они успокоили верующих: балийцы и гости острова продолжили участие в ритуале. В публикации не уточнили гражданство туристов. Понесут ли они ответственность, тоже пока непонятно. Однако обычная практика – депортация из страны.

«Если вы пришли в Пура Тирта Эмпул, уважайте это место и нашу религию», – прокомментировал автор ролика. Индуистский храмовый комплекс с тысячелетней историей – популярная туристическая достопримечательность. Иностранцы могут его посещать и принимать участие в обрядах, соблюдая установленные традиции.