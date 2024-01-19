На Бали туристы устроили скандал во время ритуала очищения в храме
На Бали вновь обсуждают поведение иностранных туристов. На этот раз по соцсетям разошелся ролик, где двое мужчин затеяли потасовку в храмовом комплексе Тирта Эмпул, что неподалеку от города Убуд. Как сообщило вчера издание The Bali Times, особенно местных жителей возмутило то, что все произошло во время сакрального ритуала.
На кадры попал момент, когда в священном бассейне двое туристов ругаются и затевают драку, а подошедший мужчина попытался их успокоить. В публикации высказано предположение, что ссора произошла из-за очередности омовения. Любопытно, что церемония «мелукат» как раз и призвана очистить разум от негатива и укрепить уверенность человека в своих силах.
О произошедшем доложили руководству храма и деревенским властям. Известно, что они успокоили верующих: балийцы и гости острова продолжили участие в ритуале. В публикации не уточнили гражданство туристов. Понесут ли они ответственность, тоже пока непонятно. Однако обычная практика – депортация из страны.
«Если вы пришли в Пура Тирта Эмпул, уважайте это место и нашу религию», – прокомментировал автор ролика. Индуистский храмовый комплекс с тысячелетней историей – популярная туристическая достопримечательность. Иностранцы могут его посещать и принимать участие в обрядах, соблюдая установленные традиции.
Ранее «ТурДом» писал о введенных в нынешнем году ограничениях для туристов на Бали: одно из правил не разрешает посещение святилищ с экскурсионными целями. В частности, желающим подняться на священную гору Агунг теперь выдают национальную одежду и отправляют в храм на молитву.