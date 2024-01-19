Желающие со всей России: кто поедет в первый тур в КНДР

Первая группа россиян в начале февраля отправится в первый тур в Северную Корею. Как отметил туроператор, участниками путешествия станут жители многих российских регионов.

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Как сообщили в туркомпании «Восток Интур», первая туристическая группа, которая отправится в КНДР уже 9 февраля, составит 100 человека.

«Представлена чуть ли не вся страна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград, Ульяновск, Владикавказ, Пермь, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, дальневосточные регионы. Желающих очень много, вынуждены даже формировать лист ожидания», – отметили в туркомпании.

Отмечается, что больше половины туристов – жители других регионов России. Граждане интересуются не только отдыхом в Северной Корее, но и в Приморье, где они смогут провести несколько дней до запланированной даты вылета.