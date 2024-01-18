Воровка украла у туристки сумку с деньгами, прошлась по магазинам и попалась

Воровка из США украла у туристки из Пуэрто-Рико сумку с деньгами, прошлась по магазинам и попалась полиции. Подробности истории сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).

© Lenta.ru

Когда 60-летняя шеф-повар и писательница Марисоль Эрнандес ужинала с подругой в элитном итальянском ресторане Майами, злоумышленница прошла сзади нее и сняла со спинки стула сумку Gucci. По данным издания, в ней лежали кошелек Gucci с 1,2 тысячи долларов (около 106 тысяч рублей) наличными и очки Cartier за 4 тысячи долларов (около 353 тысяч рублей). Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Позже выяснилось, что воровка использовала кредитную карту туристки для совершения покупок на общую сумму почти 1,8 тысячи долларов (около 159 тысяч рублей).

«Этот человек в тот же вечер ходил по магазинам и развлекался с моими деньгами и кредитными картами», — пожаловалась Эрнандес.

Как пишет таблоид, писательнице удалось отследить кошелек благодаря трекеру AirTag, который привел полицию в многоквартирный дом. Злоумышленнице предъявили обвинение в краже в крупном размере.