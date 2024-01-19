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Эксперт по туризму Уманский: туры на лето стоит бронировать уже сейчас

Чтобы с максимальной выгодой забронировать тур на лето, это нужно делать уже сейчас. Об этом в эфире "Радио 1" заявил исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, раннее бронирование поможет сэкономить на отпуске в несколько раз.

Эксперт по туризму Уманский: туры на лето стоит бронировать уже сейчас
© Газета.Ru

"При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30 процентов. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками", — отметил Уманский.

Он также призвал обращать внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний. Согласно исследованию "АльфаСтрахования", с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru", новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде. Если в прошлом году там отдыхали в праздники 24% путешественников из РФ, то в этом — уже каждый третий. На втором месте — поездки по России. В январе популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с предыдущим годом: 12% против 6%. ОАЭ и Индонезия были востребованы у 9% и 6% покупателей полисов от несчастных случаев, что практически соответствует прошлогоднему уровню.

Отдых за границей
Альфастрахование