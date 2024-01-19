Эксперт по туризму Уманский: туры на лето стоит бронировать уже сейчас

Чтобы с максимальной выгодой забронировать тур на лето, это нужно делать уже сейчас. Об этом в эфире "Радио 1" заявил исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, раннее бронирование поможет сэкономить на отпуске в несколько раз.

"При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30 процентов. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками", — отметил Уманский.

Он также призвал обращать внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний. Согласно исследованию "АльфаСтрахования", с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru", новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде. Если в прошлом году там отдыхали в праздники 24% путешественников из РФ, то в этом — уже каждый третий. На втором месте — поездки по России. В январе популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с предыдущим годом: 12% против 6%. ОАЭ и Индонезия были востребованы у 9% и 6% покупателей полисов от несчастных случаев, что практически соответствует прошлогоднему уровню.