В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах

Магазины duty free откроют в курортных зонах для иностранных туристов в Узбекистане, они также смогут покупать слитки из драгметаллов в вендинговых автоматах. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции государства.

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Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма». Так, будут построены крупные торговые комплексы (Luxury tourism village), состоящие из магазинов беспошлинной торговли (duty free), а также торговых магазинов известных международных брендов.