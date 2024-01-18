В Харбине власти укутали железные столбы в шарфики, чтобы туристы их не лизали

В китайском Харбине у туристов поячвилось новое опасное развлечение. Они начали массов трогать языками железные столбики, расположенные по городу, чтобы узнать, прилипнут у них языки или нет. Власти города были крайне обеспокоены такой ситуацией и решили «нарядить» столбики в разноцветные шарфики, чтобы у туристов не было соблазна лизнуть столб.