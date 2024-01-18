Россиянам посоветовали не скупать недвижимость на зарубежных курортах

Россиянам не следует вкладываться в недвижимость на зарубежных курортах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов агентства недвижимости Homeapp.

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Расположенная на курортах недвижимость, во-первых, дорогая, во-вторых, сложнее перепродается, а ее ликвидность плохо прогнозируется. Эксперты также отметили риск покупки недвижимости сегмента ультра-люкс, поскольку к моменту перепродажи объект может потерять актуальность.

При этом управлять недвижимостью эконом-класса также тяжело. При сдаче в аренду существует высокий риск столкнуться с недобросовестными квартирантами. Кроме того, такие объекты из-за плохого качества ремонта, возможно, придется постоянно ремонтировать.

Перед покупкой недвижимости россиянам посоветовали учесть состояние рынка, инвестиционный спрос, а также юридические и экономические риски. Так, на «перегретых» рынках Турции и Дубая будет сложнее продать квартиру или дом из-за разницы спроса и предложения. Следует также обратить внимание, что рынки, где приобретают недвижимость исключительно в инвестиционных целях, могут быть непредсказуемы.

Важно обратить на наличие инфраструктуры у объекта недвижимости. Желающим купить квартиру на этапе строительства необходимо учитывать, что строительство может задержаться или вовсе не состояться из-за финансовых трудностей застройщика.