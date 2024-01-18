Власти Египта отчитались о рекордном числе туристов

Такие данные на заседании правительства привёл министр туризма и древностей страны Ахмед Иса. Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда страну посетили 14,7 миллиона человек.

Туризм — один из главных источников поступлений в бюджет этой страны. Египетские власти в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы до 30 миллиардов долларов в год.