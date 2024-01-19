Азербайджан порадует туристов открытием нового отеля

Теперь путешественники смогут посетить еще один интересный отель и комфортно провести отдых. «Accor» — одна из ведущих мировых гостиничных групп заявила об открытии первого отеля под брендом Mercure в Азербайджане. Расположенный в городе ветров «Mercure Baku City» порадует гостей стильными интерьерами, вдохновленными местными колоритами.

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«С открытием Mercure в Баку Accor укрепляет свое присутствие в Азербайджане и подтверждает намерения по расширению портфолио в регионе Закавказья – популярном туристическом направлении с огромным потенциалом для качественного круглогодичного отдыха и деловых поездок. Уверен, что благодаря своей аутентичности, высоким стандартам обслуживания и удачному расположению новый отель займет лидирующие позиции на рынке и заслужит высокую оценку местных жителей и путешественников, предпочитающих комфортное проживание и знакомство с местным колоритом», – прокомментировал Алексис Деларофф, Генеральный директор Accor New East Europe.

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Новый отель предлагает для размещения 140 номеров различных категорий, включая стильные люксы, смежные номера и номера для людей с ограниченными возможностями. В оформлении интерьеров преобладают светлые оттенки, дополненные контрастными акцентами и ярким текстилем. Из каждого номера открывается вид на город, и все они оснащены всем необходимым для комфортной работы и отдыха: системой климат-контроля, рабочей зоной, чайной кофейной станцией, высокоскоростным интернетом. В отеле гости могут попробовать блюда местной кухни в ресторане Fuego, а также насладиться коктейлями и напитками в лобби-баре.