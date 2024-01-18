Турпоток в Израиль в 2023 году оказался ниже прогнозов

«По данным центрального статистического бюро Израиля, в 2023 году страну посетили 3 млн туристов со всего мира, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 34% меньше, чем в рекордном 2019. До 7 октября предполагалось, что по итогам года страну посетят около 3,9 миллиона туристов, и турпоток приблизится к допандемийному. Однако после обострения конфликта между Израилем и Палестиной количество въезжающих в Израиль туристов значительно сократилось: в последнем квартале 2023 года прибыло 180 тыс. человек, тогда как ожидалось около 900 тыс.», — говорится в сообщении.