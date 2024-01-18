Пьяная пенсионерка сорвала рейс на Шри-Ланку из Екатеринбурга
Туристка-пенсионерка в нетрезвом состоянии устроила дебош на борту лайнера авиакомпании Red Wings, который должен был вылетать из Екатеринбурга на Шри-Ланку 16 января (рейс WZ 3093). В результате женщину задержала полиция, рейс отложили. Об инциденте сообщает транспортное управление МВД по Уральскому федеральному округу.
Перед вылетом 63-летняя жительница Первоуральска, официально нигде не работающая, по всей видимости, изрядно выпила в кафе Кольцово. Она начала хулиганить уже во время посадки на борт: ругала других пассажиров, выражалась нецензурно. В салоне самолета скандал продолжился, теперь туристка приставала к бортпроводникам.
Поскольку пассажирка полностью игнорировала замечания стюардов и вела себя вызывающе, командир воздушного судна решил отказать ей в перелете. Сотрудники авиакомпании не стали самостоятельно связывать женщину и вызвали полицию.
На требования правоохранителей угомониться пенсионерка тоже никак не реагировала, полицейским пришлось надеть на нее наручники и доставить в отделение. В итоге на курорт туристка так и не улетела, ей назначили штраф в размере 1500 руб. за мелкое хулиганство.
Можно сказать, что пострадали и другие пассажиры: они добрались до места своего отдыха на 2,5 часа позже, чем планировали. По данным flightradar24, Boeing В777 вылетел в Хамбантоту в 01:38 по местному времени, на Шри-Ланке приземлился в 09:37 вместо 07:00 по расписанию.