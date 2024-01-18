Авиакомпания «Россия» получила разрешение на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Коломбо
Авиакомпания «Россия» получила разрешение на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Коломбо (Шри-Ланка), сообщается в Telegram-канале перевозчика.
"«Россия» получила разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Москва – Коломбо. До 6 января этого года рейсы выполнялись по разовым разрешениям в рамках чартерного расписания. Наша авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю на воздушных судах Boeing 777. На этой линии мы заместили материнскую компанию", – говорится в сообщении.
Так, согласно расписанию, полеты выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.