Авиакомпания «Россия» получила разрешение на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Коломбо

"«Россия» получила разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Москва – Коломбо. До 6 января этого года рейсы выполнялись по разовым разрешениям в рамках чартерного расписания. Наша авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю на воздушных судах Boeing 777. На этой линии мы заместили материнскую компанию", – говорится в сообщении.