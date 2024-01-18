Липовые визы в Индонезию: как обманывают желающих остаться на Бали

Доверчивых туристов не перестают обманывать так называемые помогайки в соцсетях. В очередной раз жертвой мошенников стала россиянка, искавшая способ быстро оформить бизнес-визы в Индонезию.

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Развод – классический. Как уточнила редакции туристка, после ее поста в балийском чате, в личку пришли сообщения от нескольких людей с рекомендациями. Якобы им все сделали за недорого ребята в конторе под ником Love. При последующем созвоне по указанному адресу некая Евгения подробно рассказала про получение виз: сроки, необходимые документы, за что надо платить. Словом, убедила и попросила прислать деньги как за сами разрешения, так и за помощь местных юристов и за свои хлопоты.

Перевод денег с карты на карту занимает секунды. Однако обещанного, как известно, 3 года ждут: как случилось и на этот раз. То ли чтобы как-то смягчить разочарование, то ли ради смеха через некоторое время девушке написал некто Сергей. По его словам, бедная Евгения попала в аварию, извините, и надейтесь на лучшее…

Все задействованные в мошенничестве аккаунты были заблокированы, а переписка – стерта. Даже пожаловаться не на кого… И тогда туристка вновь обратилась за помощью зала – то есть в паблик.

Среди рекомендаций – первым делом читать правила чатов про мошенников, обычно они всегда есть в закрепе. Основное – не переводить деньги неизвестно кому, проверять «помощников» через истории на их страничках в Интернете, а при любом сомнении уточнять информацию в сообществах. «Личные сообщения удаляют, и ищи-свищи: общайтесь только в чате, отзывчивые люди всегда подскажут».