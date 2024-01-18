Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, направлявшийся в США, был вынужден вернуться в аэропорт Токио после того, как пассажир укусил стюардессу во время полета. Об этом в среду сообщило издание The Japan Times.

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По его информации, 55-летний гражданин США, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил одну из сотрудниц экипажа за руку, в результате чего она получила легкую травму.

По информации телеканала TBS, пассажир в ходе дачи показаний утверждал, что ничего не помнит.